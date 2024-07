Neporavnani računi Laporta in Deschampsa 24ur.com Pred torkovim polfinalnim obračunom evropskega prvenstva med nogometaši Španije in Francije se v medijih pogrevajo neporavnani računi med španskim reprezentantom, sicer Francozom, Aymericom Laportom in francoskim selektorjem Didierjem Deschampsom. Laporte je namreč še pred nekaj leti nosil dres galskih petelinov, a se z njihovim trenerjem ni dobro razumel ...