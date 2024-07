Piše: Petra Janša O uspehih in neuspehih ter prihodnjih izzivih slovenske policije, nezakonitih migracijah in naraščajočem kriminalu, žgoči romski problematik, marici, ki pomotoma zapelje na dvorišče direktorja medijske hiše Nova24TV, in drugih aktualnih zadevah smo se pogovarjali z nekdanjim generalnim direktorjem policije dr. Antonom Olajem. Gospod Olaj, za intervju smo se dogovarjali na dan slo ...