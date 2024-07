Vreme: tudi do 34 stopinj, popoldne možne plohe in nevihte Dnevnik Danes dopoldne se bo po vsej državi zjasnilo, temperature pa se bodo povzpele tudi do 34 stopinj Celzija. Po napovedih metereologov pa se lahko popoldne kje razvijejo plohe in nevihte, ki bi jih lahko ponekod spremljal tudi nekoliko močnejši veter.

