Vsa prizorišča letošnjih iger: od Pariza do Tahitija RTV Slovenija Olimpijske igre v Parizu bodo potekale na ikoničnih lokacijah, kot so Eifflov stolp in Versailles. Športniki bodo tekmovali tudi na znanih stadionih in v Francoski Polineziji, otvoritvena slovesnost pa bo na reki Seni.

Sorodno