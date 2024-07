Poročilo Amnesty International: V Evropi se vse bolj spodkopava pravica do protestov – V pregledu stanja v Sloveniji se je poročilo osredotočilo predvsem na dogajanje v letih 2020-2022 topnews.si Številne evropske države vse bolj omejujejo pravico do miroljubnih protestov, saj stigmatizirajo in kriminalizirajo protestnike, uvajajo omejitve in se zatekajo k represivnemu zatiranju tistih, ki izražajo svoje nestrinjanje, v danes objavljenem poročilu opozarja Amnesty International. Ob tem poudarja, da pravico do zbiranja ščiti mednarodno pravo. “Raziskava kaže zelo zaskrbljujočo sliko napadov ...

