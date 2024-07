V Pulju bo od četrtka potekal letošnji 71. filmski festival. V različne programske kategorije so se uvrstili tudi slovenski filmi. Na ogled bodo koprodukcijski filmi: Poslednji heroj, Živi in zdravi ter Mož, ki ni mogel molčati, ter kratka filma Domčani in Zadnji dan pomladi, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra.