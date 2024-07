Na letovanju v Poreču vzgojitelj fizično obračunal z 12-letnikom 24ur.com Na letovanju otrok v Poreču je vzgojitelj zaradi vpitja fizično obračunal z 12-letnim fantom. Zveza prijateljev mladine Maribor, ki letovanja v Poreču organizira že 36 let, je vzgojitelja poslala domov in mu izrekla prepoved sodelovanja na letovanjih in drugih programih. Fant je medtem kljub incidentu želel ostati na letovanju, ko se bo vrnil v Maribor pa bo policija z njim opravila razgovor....

Sorodno









Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Primož Roglič

Robert Golob

Luka Mezgec

Marjan Šarec