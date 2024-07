Jakob Ingebrigtsen arogantno pred olimpijskimi igrami: To bo kot sprehod po parku 24ur.com Izjemni norveški srednjeprogaš Jakob Ingebrigtsen bo na olimpijskih igrah v Parizu, ki se začnejo 26. julija, nastopil kot favorit za zlato medaljo v tekih na 1500 in 5000 metrov. Kot običajno samozavesten in 'skorajda' aroganten, meni, da bo to zanj tako lahko, kot sprehod po parku.

