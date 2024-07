CELJE Mladi voznik izzival usodo Novice.si Kar 158 kilometrov na uro so celjski policisti včeraj ponoči izmerili hitrost vozniku začetniku, ki je peljal iz Medloga v smeri Čopove ulice v Celju (na sliki del obvoznice v Medlogu). Hitrost na obvoznici je omejena na 70 kilometrov na uro, za nameček pa je bilo vozilo še neregistrirano, nezavarovano in brez opravljenega tehničnega pregleda. Kršitelju so izrekli 1800 evrov globe, ostal je brez v ...

