Fides: Če do dogovora z vlado ne bo prišlo, bodo edini poraženci javni zdravstveni sistem in pacienti Primorske novice V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides opozarjajo, da je zdravniška stavka, ki formalno še vedno traja, razgalila vso bedo in trhlost javnega zdravstvenega sistema. "Če do dogovora med sindikatom Fides in vlado ne bo prišlo, bodo edini poraženci žal javni zdravstveni sistem in z njim pacienti," so navedli v sporočilu za javnost.

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Janez Janša