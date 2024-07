Na Melodijah morja in sonca slavil Žan Videc Gorenjski glas Veliki zmagovalec 43. Melodij morja in sonca, ki so v nedeljo potekale v Portorožu, je s skladbo Neznano postal Žan Videc iz Maribora. Videc si je z Martino Zerjal delil tudi nagrado Danila Kocjančiča za najobetavnejšega izvajalca. V...

