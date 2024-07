Ekipa NK Maribor se v sredo zjutraj odpravlja z graškega letališča v Bolgarijo. Danes pa so predstavniki NK Maribor na novinarski konferenci predstavili odprtje sezone 2024/25 in kako so pripravljeni na prvo tekmo 1. kroga kvalifikacij za UEFA Europa League proti Botevu. Stipe Jerič je uvodoma povedal, da se jutri odpravljajo v Bolgarijo, sama tekma pa bo v četrtek. Besedo je prevzel Sven Šoštari ...