Danes ob 4.52 je na avtocesti Obrežje - Ljubjana, pri Dolenjih Skopicah, občina Brežice, tovorno vozilo prebilo varovalno ograjo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so iz poškodovanega rezervoarja prečrpali štiri kubične metre vnetljivih tekočin, stopetdeset litrov pogonskega goriva in ročno pretovorili v kovinske cisterne približno dva kubična metra trdnih snovi, odklopili akumulator, po ...