Španskega turista v Afriki do smrti pomendrali sloni SiOL.net Španskega turista so v južnoafriškem nacionalnem parku do smrti poteptali sloni, potem ko je poskušal fotografirati čredo, v kateri so bili tudi trije slonji mladiči.

