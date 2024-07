Sveti oče prizadet zaradi naraščajočega nasilja v Ukrajini in Gazi Družina

Papež Frančišek se je na napade na zdravstvena centra (vključno z otroško bolnišnico) v Kijevu in na šolo v Gazi odzval z veliko žalostjo in, kot je zapisal tiskovni urad Svetega sedeža, upa in moli za konkretne rešitve za konec vojn. Obenem je izrazil globoko prizadetost zaradi vse večjega nasilja.

