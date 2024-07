Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes obiskala celjsko in topolško bolnišnico, kjer si je ogledala prostore in novo opremo in aparat. "Veseli me, da lahko obiščem naše bolnišnice, da si jih lažje predstavljam in tudi bolje spoznam njihovo poslovanje," je ob obisku topolške bolnišnice poudarila ministrica. Več slovenskih bolnišnic je že obiskala, v prihodnje pa si želi obiskati ...