Španija preko Francije v finale Eura Reporter Nogometaši Španije so prvi finalisti letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji. V prvem polfinalu so v Münchnu Španci z 2:1 (2:1) premagali Francijo. V drugem polfinalu se bosta v sredo v Dortmundu ob 21. uri pomerili Nizozemska in Anglija. * Stadion Alli

Sorodno