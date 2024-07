Občinam prvi obrok za obnovo gozdnih cest Gorenjski glas Kranj – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v četrtek občinam izplačalo prvi obrok finančnih sredstev za obnovo gozdnih cest, ki so jih lani avgusta prizadele poplave in zemeljski plazovi. Skupno jim je izplačalo 17 milijonov...

