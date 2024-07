Argentina z zmago nad Kanado do finala Copa Americe Dnevnik Svetovni nogometni prvaki Argentinci so prvi finalisti Copa Americe. V polfinalu tekmovanja so na MetLife Stadium v New Jerseyju z 2:0 premagali Kanado, sicer gostjo tega južnoameriškega prvenstva. Zadetka sta dosegla Julian Alvarez in Lionel Messi.

