Pod vplivom alkohola po avtocesti vozil v napačno smer in trčil v motorista RTV Slovenija Mariborski policisti so bili ponoči, nekaj pred eno uro, obveščeni, da po avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru voznik avtomobila vozi v napačno smer in je nato trčil v motorista. Voznik avtomobila je vozil pod vplivom alkohola.

