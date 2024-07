Nadzor prodaje kmetijskih gospodarstev z lastno proizvodnjo Vlada RS Kmetijska inšpekcija, Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je v petek, 5., in soboto, 6. julija 2024, opravila poostren nadzor na tržnicah po celotnem območju Republike Slovenije. V nadzoru so inšpektorji preverjali pravilnost prodaje kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku s strani subjektov, ki se označujejo kot kmetijska gospodarstva z lastno proizvodnjo.

