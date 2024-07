Iz New Orleansa v Ljubljano: odprtje 65. Jazz festivala Ljubljana v znamenju zibelke džeza RTV Slovenija S koncertom, ki slovenskemu občinstvu prinaša duh zibelke džeza, New Orleansa se danes začenja 65. Jazz festival Ljubljana. V Križankah bosta nastopila pihalec Charles Lloyd in Chief Adjuah, prej znan kot Christian Scottin.

