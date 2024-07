V Celju se danes začenja prvenstvo stare celine, Izrael prvi slovenski nasprotnik RTV Slovenija V Celju in Laškem se danes začenja 14. evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let. Knežje mesto z okolico bo tako v zadnjih sedmih letih še šestič gostilo enega izmed največjih tekmovanj za mlajše starostne kategorije.

