Zgodba festivala Metaldays za vedno končana: organizatorji razglasili stečaj RTV Slovenija Organizatorji enega najbolj znanih glasbenih festivalov pri nas, Metaldays, so se odločili, da tega dokončno ukinejo. Kot so pojasnili v dolgem zapisu na spletni strani, so se finančne težave začele med pandemijo covida, nato pa se le še stopnjevale.

Sorodno