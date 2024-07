Celje z okolico že šestič v zadnjih sedmih letih gosti enega izmed največjih rokometnih tekmovanj za mlajše starostne selekcije. Danes se namreč začenja evropsko prvenstvo rokometašev, starih do 20 let. Na turnirju bo nastopilo 24 reprezentanc, slovenska bo uvodno tekmo skupinskega dela odigrala drevi proti Izraelu. Na to se bodo slovenski mladinci jutri pomerili z vrstniki iz Italije, v soboto p ...