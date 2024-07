Ministrstvo prejelo letno poročilo Zagovornika načela enakosti Vlada RS Minister Luka Mesec je včeraj prejel aktualno letno poročilo Zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika. Na delovnem srečanju so predstavniki ministrstva in Zagovornika govorili tudi o drugih skupnih temah s področja zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti.

