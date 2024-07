Rusija izstrelila 20 letalnikov in pet raket nad Ukrajino. V Odesi dva ubita. RTV Slovenija Rusija je v sredo izstrelila 20 brezpilotnih letalnikov in pet raket nad Ukrajino, pri čemer je ubila dva človeka v Odesi. V napadu je bila poškodovana pristaniška in energetska infrastruktura na severozahodu države.