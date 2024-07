Igralka Tina Gorenjak presenetila z novim videzom in zapisom #foto SiOL.net Igralka Tina Gorenjak je v tednu, ko je praznovala svoj 52. rojstni dan, na svojem Instagramu delila tudi čustven zapis in ob njem fotografije svojega novega izgleda, ki so ga pohvalili vsi njeni oboževalci.

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Tanja Fajon

Tadej Pogačar

Janez Janša