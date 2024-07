Emond po uspešnem begu do zmage, Žigart pridobila eno mesto Ekipa Kanadčanka Clara Emond (EF Education-Cannondale) je zmagovalka četrte etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Imole do Urbina (134 km) je bila najboljša po uspešnem begu. Skupno v vodstvu ostaja domačinka Elisa Longo Borghini, medtem ko je edina slovenska predstavnica Urška Žigart pridobila eno mesto in je zdaj 20.



Več na Ekipa24.si

Sorodno