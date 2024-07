V novi številki Demokracije preberite: Levičarski jurišniki − podizvajalci vladajočih, ideološka vojska in udarna pest vladajoče levice; Globoka država ne odneha: po aferi Patria še afera Trenta; Računsko sodišče o Litijski in nakupu računalnikov; Intervjuja: dr. Dimitrij Rupel in Andrej Hoivik Demokracija Piše: G. B. V novi številki Demokracije razkrivamo umazane rabote levičarskih jurišnikov, ki jih vodi aktivist Jaša Jenull. V slogu nacistov sedaj uprizarjajo gonjo proti zdravnikom, medtem ko iste jurišnike z davkoplačevalskim denarjem plačuje Golobova vlada. Pišemo o aferi Trenta, ki jo je globoka država spet obudila zaradi političnih potreb. Objavljamo mnenje računskega sodišča o nakupu računal ...

