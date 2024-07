Dubaj umaknil obtožbo poskusa samomora, zaradi katere je Irki grozil zapor 24ur.com Sodišče v Dubaju je 28-letno Irko obtožilo poskusa samomora in zlorabe alkohola, kar je v javnosti dvignilo nemalo prahu. Tori Towey, ki dela pri Združenih arabskih emiratih kot članica kabinskega osebja, pravi, da je bila žrtev družinskega nasilja. Soprog naj bi jo namreč napadel z nožem in jo pretepel. Ker so Združeni Arabski Emirati irski stevardesi zaradi obtožb celo prepovedali zapustiti drž...

