V delovni nesreči v Cikavi umrl 62-letnik Reporter V Cikavi v občini Mokronog Trebelno je v torek okoli 12. ure prišlo do delovne nesreče, v kateri je umrl 62-letnik. Ta je na strehi stanovanjske hiše odstranjeval kritino, pri čemer mu je spodrsnilo in je padel z višine okoli sedmih metrov. Odpeljali so g

