Kaos v Dortmundu! Neverjeten pretep med Angleži in Nizozemci, leteli so vrči piva, stoli ... (video) Ekipa Pred večernim polfinalom evropskega prvenstva v nogometu med Anglijo in Nizozemsko v Dortmundu je dobri dve uri pred tekmo prišlo do navijaškega incidenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Skupini nasprotnih navijačev sta si skočili v lase v neki restavraciji, posredovati je morala policija.



