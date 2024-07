Delodajalec mora v vročinskem valu poskrbeti za varno in zdravo delovno okolje Dnevnik Zaradi vročinskega vala, ki naj bi trajal še dober teden, je Konfederacija sindikatov 90 Slovenije ponovno spomnila delodajalce, da so svojim zaposlenim dolžni zagotoviti zdravo delovno okolje. Našteli so več ukrepov, ki jih v korist zaposlenih...

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Nataša Pirc Musar

Primož Roglič

Marjan Šarec