Bizarno: so Američani Tino Gaber zamenjali za Golobovo ženo ali pa so dobili s slovenske strani napačne informacije? Demokracija Piše: G. B. Marsikdo je debelo pogledal, ko je danes opazil zapis Američanov, ki so zapisali, da slovenskega premierja Roberta Goloba spremlja žena Jana Nemec Golob. A na fotografiji ob Robertu Golobu ni žena, ampak ljubica – Tina Gaber. Ali so se Američani zmotili ali pa je šlo za manipulacijo s slovenske strani, pa se bo še pokazalo.

