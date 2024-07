(VIDEO)”Mir v dvorani, spoštovana predsednica to velja za vse…, tudi za vas” : Redko viden prizor, ko podpredsednica Nataša Sukič miri predsednico Urško Klakočar Zupančič topnews.si Poslanci so ob včerajšnje zaključku redne julijske seje med drugim odločali tudi o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudo za referendum so vložili v NSi, novelo zakona pa je v parlamentarni postopek vložila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Klakočar Zupančičeva je predlagateljem posvetovalnega referenduma očitala, da so ...

