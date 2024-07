#video S samostrelom umoril bivše dekle, njeno sestro in mamo Dnevnik Po obsežni policijski akciji so na obrobju Londona včeraj aretirali 26-letnega Kyla Clifforda, osumljenega trojnega umora s samostrelom. Umoril je svoje bivše dekle, njeno sestro in mamo. V Veliki Britaniji femicid zabeležijo na vsake tri dni.

