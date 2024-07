Nogometaši Celja so odlično začeli evropsko pot. Na prvi tekmi 1. predkroga za ligo prvakov so v Estoniji Floro Tallinn premagali z 0:5 (strelci: Aljoša Matko, Damjan Vuklišević, Mark Zabukovnik, Rolando Aarons, Tamar Svetlin). Aktualni slovenski prvaki so si s tem priigrali veliko prednost pred povratnim obračunom, ki bo v torek v Celju. Z eno nogo in pol so tako v 2. predkrogu, v katerem se naj ...