V Laškem se začenja 59. festival Pivo in cvetje #foto SiOL.net V Laškem se danes začenja 59. festival Pivo in cvetje, ki bo v mesto ob Savinji do nedelje privabil številne obiskovalce. Organizatorji so program letos podaljšali za en dan, s čimer so sledili želji obiskovalcev, ki bodo lahko na dveh odrih prisluhnili 21 koncertom, si ogledali etnografski program in uživali v kreativni kulinariki.

