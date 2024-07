Na območju Policijske postaje Maribor II je neznani storilec, v času odsotnosti lastnika, vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je odtujil nakit, računalnik in hranilnik s prihranki. Z navedenim dejanjem je lastnik oškodovan, po nestrokovni oceni za okoli 24.500 evrov, kolikor znaša vrednost odtujenih predmetov in povzročena gmotna škoda. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo z zbira ...