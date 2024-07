Sanchez na vrhu Nata opozoril na dvojna merila glede Ukrajine in Palestine RTV Slovenija Španski premier Pedro Sanchez je na vrhu Nata v Washingtonu opozoril na dvojna merila Zahoda glede vojn v Ukrajini in Palestini in voditeljem dejal, da morajo imeti "konsistentna politična stališča".

