Vreme: zaradi vročine oranžno opozorilo, možne tudi plohe in nevihte Dnevnik Temperature se bodo danes v Sloveniji povzpele tudi do 36 stopinj Celzija. Arso je zaradi vročine izdal oranžno opozorilo, meteorologi pa opozarjajo, da lahko ponekod nastanejo tudi plohe in nevihte.

