S tovornjakom pripeljal po sredini vozišča, podrsal rešilni avto in odpeljal Primorske novice Na glavni cesti blizu naselja Dolenja Trebuša na Tolminskem je včeraj zjutraj tovornjak s prikolico po sredini vozišča pripeljal nasproti reševalnega vozila. Voznik slednjega je sunkovito zavrl, zaradi česar se je lažje poškodovala potnica. Tovornjak je zapeljal mimo reševalnega vozila, pri čemer je podrsal vzvratno ogledalo in ga zaprl. Odpeljal je naprej. Policisti prosijo voznika tovornjaka in vse, ki imajo koristne informacije, da jim pomagajo razjasniti okoliščine nesreče.

