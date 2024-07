To pa bo pekel v pravem pomenu besede! Noro, kaj v Bolgariji čaka Mariborčane Ekipa Po tem, ko so Celjani v sredo na gostovanju s kar 5:0 ugnali Floro iz Talina, pa se bodo evropska tekmovanja danes začela tudi za Maribor, ki gostuje v Bolgariji, in za ljubljanski Bravo, ki bo doma gostil valižansko ekipo Connah's Quay.



