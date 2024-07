Na Sardiniji zaradi spominkov s plaže ovadili turiste Primorske novice Na Sardiniji so v mestu Olbia ta teden ovadili italijanski in nemški par, ker sta imela pri seboj školjke in kamenčke s plaže Budoni. Navidezno brezplačni spominki s plaže so na Sardiniji velika težava, zaradi česar so za krajo školjk in kamnov uvedli visoke globe.

