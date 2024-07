V minuli noči so policiste obvestili o pretepu na območju Brežic. Na kraj so bili takoj napoteni policisti PP Brežice. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi v parku eden izmed osumljencev udaril oškodovanca, ki je bil v družbi petih oseb. Prijatelj oškodovanca naj bi ga skušal pomiriti, takrat pa so se osumljencu pridružili še štirje sostorilci in pretepli tudi njega, potem pa od ...