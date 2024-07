Avstrija: pred poroko aretirali ženina, ki je preprodajal travo in kokain Dnevnik Poročna slovesnost se je ta teden klavrno končala za 31-letnega ženina, ki ga je policija v avstrijskem Linzu pred poročno dvorano aretirala zaradi preprodaje kokaina in indijske konoplje. Pri njem pa so našli tudi več kapsul z morfijem.

