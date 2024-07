Se ponavlja zgodba iz pariške Notre Dame? V Rouenu izbruhnil požar na znameniti katedrali Demokracija Piše: C. R. V francoskem mestu Rouen je danes izbruhnil požar na stolpu znamenite gotske katedrale, ki so ga ravno prenavljali. Na televizijskih posnetkih je videti temen dim, ki se dviga v nebo. Katedralo so evakuirali, poročajo tuje tiskovne agencije. Župan Nicolas Mayer-Rossignol je sporočil, da je izbruhnil požar na stolpu katedrale in da zaenkrat vzrok še ni znan. Gasilske in reševalne sl

