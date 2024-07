Iran ostaja nevaren in naklonjen teroristom: novoizvoljeni iranski predsednik izrazil podporo Hamasu in Hezbolahu Demokracija Piše: C. R. Novoizvoljeni iranski predsednik Masud Pezeškian je v pismu vodji Hamasa Ismailu Haniji izrazil podporo palestinskemu islamističnemu gibanju, danes poročajo iranske tiskovne agencije. Ob tem je Izrael obtožil izvajanja apartheida in poudaril, da je podpiranje Palestincev človeška in islamska dolžnost. “Iran bo še naprej v celoti podpiral zatirano palestinsko ljudstvo do uresničitve