Začenjajo se prve spremembe voznih redov, ki jih je z julijem vpeljala Družba za upravljanje javnega potniškega prometa in ki so razburili nekatere potnike. Na pobudo kranjske občine bodo okrepili medkrajevni liniji Kranj–Besnica in Kranj–Podreča. Zdaj občino po besedah župana Matjaža Rakovca čakajo še pogajanja za vozni red proti Joštu, s prevoznikom Arriva pa pogajanja za novo koncesijsko pogod ...